الحماية المدنية: تسجيل 36 حريقا للغطاء النباتي في 14 ولاية

أعلنت الحماية المدنية في حصيلتها الخاصة بحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 36 حريقا عبر عدة ولايات.

وأوضحت المصالح ذاتها أن 33 حريقا تم إخماده نهائيا، فيما يخضع حريق واحد للمراقبة تحت الحراسة، في حين تتواصل عمليات الإخماد بخصوص حريقين اثنين بكل من واد الداموس في ولاية الشلف وجبل بني صالح بقالمة.

وشملت الحرائق المسجلة كل من ولايات: الشلف، قالمة، سوق أهراس، باتنة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، سطيف، سكيكدة، ميلة، بومرداس، الطارف، خنشلة والبويرة، حيث تمكنت فرق الحماية من السيطرة الكاملة على مختلف بؤر النيران.