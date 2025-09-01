الحماية المدنية: تسجيل 48 حريقا للغطاء النباتي في 14 ولاية

سجلت الحماية المدنية 48 حريقا للغابات والأدغال والأحراش عبر مختلف ولايات الوطن في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الإثنين.

وبحسب الحصيلة، ما تزال 6 حرائق قيد الإخماد، في حين أُخمدت 3 حرائق وهي تحت الحراسة، وتمت السيطرة النهائية على 38 حريقا.

ففي ولاية الشلف، تتواصل جهود الإخماد لحريق غابة في واد الداموس بدوار بوعمامة ببلدية بني حواء. أما في بجاية، فقد شهدت الولاية أكبر عدد من الحرائق، حيث ما تزال العمليات متواصلة في كل من اوريسين بأوقاس، تدرقونت بدرقينة، وأيت مبارك بأيت إسماعيل، بينما أُخمدت عدة حرائق أخرى بشكل نهائي على غرار بوعكراز بسوق الاثنين، بوشريطوة بخراطة، وبوربيعة بأوقاس. كما وُضعت بعض الحرائق تحت الحراسة منها حريق اسيال بأيت إسماعيل وآخر وب بأوقاس.

وفي تيزي وزو، جرى إخماد حرائق عدة نهائيا منها اعقاشن وقرية ترساتين، فيما أُخمدت تحت الحراسة حرائق بقرية مزقن وأبسقريان، في حين ما تزال عملية الإخماد متواصلة بقرية عدني ببلدية ارجن.

أما ولاية جيجل، فقد تواصلت الجهود لإخماد حرائق ببوعزون جيمار بالشُقفة، امزاي ببرج الطهر، والمسايكة بأولاد يحيى خدروش، بينما أُخمدت حرائق أخرى تحت الحراسة في بني ميمون.

وشهدت ولاية سطيف استمرار عمليات الإخماد بكل من أولاد علي بذراع قبيلة والمساكنة بأولاد يحيى خدروش، مع إخماد حرائق أخرى نهائيا على غرار شعبة القيطون بالدهامشة.

وفي ولايات أخرى، تم تسجيل حرائق أقل عددا، حيث جرى إخمادها نهائيا على غرار البليدة (حقوق رعوان)، عنابة (شاطئ جنان الباي بسرايدي)، بومرداس (عمال وبرج منايل وخميس الخشنة)، الطارف (بلغوبة بعصفور)، تيسمسيلت (دوار العرايبية)، خنشلة (تيمتشاثين)، سوق أهراس (عين ماكر)، وتيبازة (غابة سيدي أحمد أقلوش تحت الحراسة).