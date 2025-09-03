الحماية المدنية: تسجيل 7 حرائق غطاء نباتي في 5 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها اليومية الخاصة بحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حرائق مست الغابات والأدغال والأحراش عبر عدد من ولايات الوطن.

وأوضحت الحماية المدنية أن 6 حرائق تم إخمادها نهائيًا، فيما تتواصل عملية الإخماد لحريق واحد بولاية سوق أهراس على مستوى مشتة عين شكوة ببلدية مشروحة.

وفي التفاصيل، تم تسجيل حريق غابة آخر بنفس الولاية على مستوى مشتة لوريدة – الداخلة ببلدية مشروحة، حيث جرى إخماده نهائيًا. كما أخمدت الحرائق المسجلة بكل من ولاية تيسمسيلت (غابة البواجة ببلدية الأزهرية)، وولاية الشلف (غابة واد الداموس – دوار بوعمامين ببلدية بني حواء)، وولاية قالمة (غابة جبل بني صالح – مشتة لوريدة ببلدية مجاز الصفاء).

كما تدخلت فرق الحماية المدنية بولاية تيزي وزو لإخماد حريقين للأدغال والأحراش بكل من قرية أيت عقاذ ببلدية أيت بومهدي، والمكان المسمى واد عيسي ببلدية تيزي وزو، حيث تم إخمادهما نهائيًا.