الحماية المدنية: تسجيل 7 حرائق غطاء نباتي في 3 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل سبعة حرائق مست الغابات والأدغال والأحراش في عدد من الولايات، إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من اليوم السبت، حيث تم إخماد حريقين نهائيًا فيما تتواصل عمليات الإخماد في خمسة مواقع أخرى.

وأوضحت الحماية المدنية أن ولايتي تيزي وزو وجيجل تشهدان حاليًا أكبر عدد من الحرائق المتواصلة، إذ تبذل الفرق الميدانية جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران.

ففي تيزي وزو، تتواصل عمليات الإخماد بكل من قمة ماكودة ببلدية ماكودة، وقرية قلوس ببلدية فريقيات، واحريق أوعطر ببلدية تيمازرت، وغابة رجاونة – تيزابقين ببلدية تيزي وزو، فيما تم إخماد الحريق المسجل على الطريق الوطني رقم 24 ببلدية أزفون نهائيًا.

أما في ولاية جيجل، فتتواصل عملية الإخماد لحريق الغابة المسجل بالمكان المسمى بني حي ببلدية سيدي معروف، في حين تمكنت الفرق من السيطرة على حريق الأدغال والأحراش ببلدية شميني بولاية بجاية وإخماده نهائيًا.