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الجزائر

الحماية المدنية: تسجيل 9 حرائق غابات عبر 5 ولايات

محمد فاسي
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الحماية المدنية: تسجيل 9 حرائق غابات عبر 5 ولايات
الحماية المدنية
أعوان الحماية المدنية في عملة إخماد للحرائق

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد في آخر تحديث على الساعة 08:30، سلسلة من التدخلات لإخماد حرائق الغطاء النباتي التي مست عددًا من الولايات، حيث تم السيطرة على معظم الحرائق، فيما تتواصل عمليات الحراسة في بعض المناطق لضمان عدم اشتعال النيران من جديد.

ففي ولاية برج بوعريريج، تدخلت فرق الحماية المدنية لإخماد حريق غابة اندلع بمنطقة القريو على مستوى طريق البوني ببلدية ثنية النصر، حيث تم السيطرة على الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في ولاية تبسة، فقد تم تسجيل حريق غابة بجبل الحوض في بلدية مرسط، حيث تمكنت المصالح المختصة من إخماده بالكامل، مع استمرار عملية المراقبة.

وفي ولاية بجاية، سجلت عدة حرائق تم التعامل معها بفعالية، شملت:

  • بلدية خراطة: إخماد نهائي لحريق أدغال وأحراش بمنطقة لعوارد.
  • بلدية أقبو: إخماد نهائي لحريق أدغال وأحراش بأيت لحضير.
  • بلدية سيدي عيش: إخماد نهائي لحريقين وسط المدينة وبمنطقة الشط.
  • بلدية القصر: إخماد نهائي لحريق أدغال وأحراش بمنطقة امخلاف.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية في ولاية تلمسان، حيث تم إخماد نهائي لحريق أدغال وأحراش بوادي أرض بن شعيب ببلدية الحناية.

وفيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية، شهدت ولاية الأغواط حريقًا طال أشجارًا مثمرة بمنطقة الميلق ببلدية الأغواط، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.

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