الحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف في الولايات الجديدة
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية مساء الثلاثاء، عن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الشبيهين والأعوان المتعاقدين بالولايات العشر الجديدة.
المسابقة تشمل 240 منصبا جديدا في وظائف: متصرف، ملحق إدارة، محاسب إداري، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، عون حفظ البيانات.
وتتعلق المسابقة بجميع الولايات العشر الجديدة في جنوب البلاد وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة، الاطلاع على الشهادات المطلوبة وكيفيات التسجيل، من خلال الجداول التالية: