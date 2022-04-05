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الجزائر

مسابقة لتوظيف حرّاس الشواطئ الموسميين

محمد عبد المؤمن
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مسابقة لتوظيف حرّاس الشواطئ الموسميين
أرشيف
حرّاس الشواطئ

شرعت مديريات الحماية المدنية بالولايات الساحلية في توظيف حراس الشواطئ الموسميين. تحسّبا لموسم الاصطياف المقبل.

وحسب ما نشرته مديرية الحماية المدنية في تيبازة، يمكن للراغبين في التوظيف كحرّاس شواطئ موسميين، إيداع ملفاتهم في الفترة ما بين 04 أفريل و12 ماي 2022.

ويشترط على الراغبين في مسابقة التوظيف:

  • بلوغ سنّ 18 سنة فما فوق عند تاريخ إجراء المسابقة،
  • التمتّع باللياقة البدنية الحسنة،
  • إتقان السباحة،
  • عدم وجود أي وشم على الجسم،
  • عدم ممارسة أي وظيفة أخرى.

ويخضع الناجحون في المسابقة، إلى تكوين في الإسعاف والإنقاذ البحري على مستوى وحدات الحماية المدنية.

ويتكوّن ملف المشاركة في المسابقة من الوثائق التالية:

  • طلب خطي يتضمّن رقم الهاتف الشخصي،
  •  شهادتي ميلاد،
  •  شهادتين للحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين،
  •  صورتين شمسيتين،
  •  شهادتين طبيتين ( طب عام – أمراض صدرية)،
  • صكّ بريدي مشطوب يحمل رقم التعريف البريدي (RIP)،
  • شهادة عدم الإنتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (CNAS)،
  • تصريح شرفي بعدم ممارسة أي وظيفة أخرى.

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