الحماية المدنية تعثر على جثتين بميلة   

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، الأربعاء، من أجل نقل وتحويل جثة من جنس أنثى وجدت معلقة في شجرة بواسطة حبل رقيق بالقرب من منزلها، كما تم العثور على جثة من جنس ذكر وجدت معلقة بواسطة حزام جلدي في سقف مرآب.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية ترعي باينان تدخلت هذا اليوم 16/03/2022 على الساعة 07 سا 45 د من أجل نقل و تحويل جثة من جنس أنثى وجدت معلقة في شجرة بواسطة حبل رقيق بالقرب من منزلها من مشتة صمطة بلدية أعميرة آراس دائرة ترعي باينان، الضحية “ل،ن” 20 سنة متوفية بعين المكان حولت من طرف مصالحنا إلى مصلحة حفظ الجثث وادي النجاء، فيما يبقى سبب الحادث مجهول.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الرواشد في نفس اليوم على الساعة 08 سا 53 د من أجل نقل و تحويل جثة من جنس ذكر وجدت معلقة بواسطة حزام جلدي في سقف مرآب المنزل بحي 104 مسكن بلدية ودائرة الرواشد الضحية “ب،ص” 19 سنة متوفي بعين المكان حول من طرف مصالحنا إلى مصلحة حفظ الجثث وادي النجاء، بحيث يبقى سبب الحادث مجهول.