الحماية المدنية تعلن إخماد جميع الحرائق

أكدت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، أنه تم إخماد كل حرائق الغابات التي اندلعت بعدة ولايات وأن جهاز المكافحة يبقى مجندا للتدخل في حالة الضرورة.

وبالنسبة لوضعية حرائق الغابات إلى غاية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، أوضح نفس المصدر أن “كل الحرائق أخمدت” وأن “جميع الوسائل الجوية وكذا الموجودة على الميدان، التابعة لجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تبقى مجندة للتدخل في حالة الضرورة”.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أجل إخماد 58 حريقا من الغطاء النباتي على مستوى ولايات تيزي وزو، سطيف، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، قالمة، الشلف، بجاية، الجزائر، المسيلة، برج بوعريريج، تيسمسيلت، ميلة وعين الدفلى، أدت الى خسائر قدرت بـ 40 هكتارا من الغابات، 1 هكتار من الأدغال، 6 هكتارات من الأحراش والحشائش، الى جانب 1721 حزمة تبن و شجرة مثمرة.

إخماد 22 حريقا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية من إخماد 22 حريق نشب على مستوى 12 ولاية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية فقد قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريق من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية منها 4 حرائق (1 حريق غابة – 2 حرائق أدغال و1 حريق أحراش) و18 حريق محصول زراعي في كل من ولايات تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، الشلف، بسكرة، البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة و غليزان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخسائر قدرت بـ 1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش وكذا 2473 حزمة تبن و340 شجرة مثمرة.

وبالنسبة للحالة العامة لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية إلى غاية الثلاثاء على الساعة 11 صباحا، فلم يسجل أي حريق، يؤكد البيان.