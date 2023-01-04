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الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف جديدة
ح.م

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف 50 طبيبا في رتبة ملازم أول.

وفي منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، أعلنت مديرية الحماية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 طبيب ملازم أول.

وأوضحت المديرية أن إيداع ملفات الترشح يكون خلال 30 يوما، ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

وفي سبتمبر 2022،أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 600 عون حماية مدنية ذكور.

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