الجزائر

الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف كبرى

الشروق أونلاين
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد، عن تنظيم مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف 2000 عون، بعنوان سنة 2025.

ووفقا للمصالح المعنية، تم تخصيص  1970 منصبا لفائدة الذكور و30 منصبًا لفائدة الإناث، وذلك في إطار دعم القدرات البشرية لهذا الجهاز.

وستُجرى هذه المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والتي تشمل: الرياضيات، الثقافة العامة، الاختبارات البدنيـة والرياضية، اضافة إلى فحص طبي  ونفساني.

وبالنسبة لشروط التوظيف الخاصة بالذكور، فأهمها أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية، يتراوح سنه بين 19 و25 سنة، وأن يكون حائزا  على مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة.

أما بالنسبة للإناث، فتطبق نفس الشروط تقريبًا، مع استثناء يتعلق بالطول الأدنى المحدد بـ1.65 متر. يؤكد المصدر ذاته

