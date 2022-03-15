الحماية المدنية تكشف عن حصيلة تدخلاتها على إثر الرياح القوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن حصيلة التدخلات التي قامت بها مختلف الوحدات على إثر الرياح القوية التي ضربت العديد من الولايات.

وفيما يلي الحصيلة التي سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

1- ولاية الجزائر:

– بلدية باش جراح: سقوط شجرة في طريق عمومي بدون خسائر

-بلدية الكاليتوس: سقوط شجرة في طريق عمومي بحي الجمهورية بدون خسائر .

– بلدية واد السمار: سقوط شجرة على بيت فوضوي مما ادى الى انهيار جزئي للسقف بحي صوبا، سقوط شجرة على خيط كهربائي بطريق واد السمار.

– بلدية الروبية: سقوط شجرة على بيت فوضوي مما ادى الى انهيار جزئي للسقف بالمكان المسمى حوش الزيتون.

– بلدية بوزريعة: سقوط حجارة من بناية قديمة على منزل فوضوي بحي احمد عنان خلف إصابة 01 شخص بجروح خفيفة.

2- ولاية الجلفة

– بلدية عين الشهداء: البحث عن 03 أشخاص تائهين بالمكان المسمى منطقة السهو أثر تطاير كثيف للرمال ، تم العثور عليهم في صحة جيدة.

3- ولاية مستغانم:

– بلدية مستغانم: سقوط جزئي لجدار مسكن على المسكن المجاور مما ادى الى سقوط سقفه، مع تسجيل اصابة 01 امرأة بالام على مستوى الظهر و الرقبة جراء سقوط السقف.

– بلدية سیدی لخضر و بوقيراط: سقوط أسلاك كهربائية قرب مسكن.

بلدية ترقابت: سقوط عمود كهربائي في الطريق + اسلاك كهربائية على مسكن بدوار أولاد عبد القادر بدون خسائر بشرية.

4- ولاية سعيدة:

– بلدية سعيدة: سقوط شجرة عند مدخل الديوان الوطني لمحو الأمية بدون خسائر، سقوط سقف بيت قصديري بالمكان المسمى اولاد كروم بدون خسائر، سقوط عمود الانارة العمومية على طريق الوطني رقم 92.

– بلدية أولاد خالد: سقوط سقف بيت قصديري بحي 105 مسكن بدون خسائر

۔ بلدية حساسنة: سقوط شجرة في فناء مدرسة بدون خسائر.

بلدية سعيدة و تيرسين: سقوط شجرة في الطريق و كاوابل كهربائية متوسطة التوتر بدون خسائر .

بلدية حساسنة: سقوط عمود كهربائي على سطح مستودع

بلدية أولاد ابراهيم : اخلاء مسكن قصديري مهدد بالسقوط.

بلدية سيدي بوبكر: انهيار جدار اسطيل لتربية المواشي بجانب مسكن قصديري .

5- ولاية تيسمسيلت:

– بلدية أولاد بسام: سقوط خيط كهربائي ذو ضغط مرتفع بمدخل المدينة بدون خسائر.

– بلدية لرجام :سقوط سقف من الزنك كليا + سقوط كابل كهربائي عالي الضغط على مسكن فوضوي بدوار دكان دون تسجيل خسائر بشرية.

– بلدية زمورة: سقوط شجرة وسط الطريق الوطني رقم 23 منطقة الكانطوني.

– بلدية جديوية: سقوط عمود كهربائي في دوار ولاد العربي.

– بلدية سيدي لزرق : سقوط شجرة وسط الطريق الوطني رقم 23 منطقة الكنائدة.

– بلدية ثنية الحد : سقوط شجرة على مسكن ارضي بحي واد الكرم مما ادى الى سقوط سقف المطبخ.

6- ولاية غليزان:

– بلدية زمورة: سقوط شجرة وسط الطريق الوطني رقم 23 منطقة الكانطوني.

– بلدية جديوية: سقوط عمود كهربائي في دوار ولاد العربي بلدية سيدي لزرق سقوط شجرة وسط الطريق الوطني رقم 23 منطقة الكنائدة.

– بلدية غليزان: سقوط عمود انارة عمومية وسط الطريق بحي الزيتون، سقوط خيط كهربائي التوتر العالي مقابل حي 600 مسكن، بدون خسائر بشرية.

– بلدية عمي موسي: سقوط شجرتين و02 عمودين إنارة عمومية بدون خسائر بشرية.

– بلدية منداس: سقوط 06 اشجار بالطريق الوطني رقم 23 دون خسائر بشرية.

– بلدية جديوية: سقوط الجدار الخارجي لمسكن دون خسائر بشرية.

– بلدية واد رهيو: سقوط سقف مسكن بحي خرماشة دون خسائر بشرية.

– بلدية يلل: سقوط سقف مسكن بدوار درجة دون خسائر بشرية.

7- ولاية سيدي بلعباس:

– بلدية زفيزف: سقوط شجرة في الطريق بحي شارع جرموني محمد المقام وسط المدينة.

– بلدية تلاغ: سقوط جدار خارجي لمسكن فوضوي بحي سيدي سقوط خيط كهربائي وسط الطريق بشارع سي حمزة احمد.

8- ولاية تيبازة:

– بلدية داموس : سقوط شجرة على الطريق بحي سي عبد الحق.

بلدية حمر العين: سقوط 05 اشجار و عمود انارة عمومية بمختلف احياء البلدية دون خسائر بشرية.

9- ولاية البيض:

بلديتي البيض و الكاف لحمر: سقوط عمود انارة بحي الشهيد حمادي محمد.

10- ولاية سيدي بلعباس:

– بلدية سیدی بلعباس و پوخنفیس و حاسی زهانة: سقوط 04 أشجار بدون خسائر بشرية.

– بلدية لمطار: انهيار سقف منزل بالحي القديم. بلدية سيدي علي بن يوب : سقوط عمود انارة عمومية في وسط المدينة.

11- ولاية تلمسان:

– بلدية تلمسان: معاينة رافعة مخصصة بالبناء مهددة بالسقوط بالمكان المسمى الكيفان، سقوط عمود كهربائي بسيدي الطاهر بدون خسائر، معاينة حائط اثري مهدد بالانهيار بوسط المدينة.

– بلدية أولاد ميمون: سقوط عمود انارة عمومية على الجدار الخارجي لاكمالية بختي عبد الرزاق دون خسائر بشرية .

– بلدية شتوان : سقوط صفائح حديدية من شرفة بالطابق الخامس لبناية بحي بوعرفة دون خسائر .

– بلدية بني سنوس : سقوط شجرة على سقف منزل ارضي دون تسجيل خسائر بشرية.

12- ولاية الشلف:

بلدية وادي سلي: سقوط شجرة في الطريق الوطني رقم 04 حي الامير عبد القادر.

13- ولاية تيزي وزو:

– بلدية بوغني: سقوط عمود انارة عمومية على سيارة نفعية في وسط المدينة.

– بلدية مشطراس و عیسی يوسف: سقوط شجرتين .

– بلدية درع الميزان: انهيار جدار خارجي لمسكن قديم بقرية تشنتيرت.

14- ولاية البليدة:

– بلدية البليدة: سقوط شجرة + خيوط كهربائية أمام مديرية المجاهدين بشارع بلقاسم الوزري، سقوط شرفة عمارة بحي الوريدة، سقوط شجرة وسط الطريق بسيدي يعقوب بدون خسائر بشرية.

– بلدية الصومعة: سقوط شجرة كبيرة وسط الطريق الوطني رقم 29، سقوط شجرة كبيرة على 03 منازل فوضوية ادى الى اصابة 02 شخصين بجروح خفيفة.

– بلدية العفرون :سقوط شجرة على مستوى الطريق السيار العفرون واد الجر.

– بلدية بني مراد : سقوط خيوط كهربائية وسط بني مراد.

– بلدية الشفة: سقوط لافتة كبيرة في الطريق الوطني رقم 01 الربط بين المدية والبليدة.

– بلدية أولاد بعيش: سقوط شجرة على سيارتين بحي 1240بدون خسائر بشرية.