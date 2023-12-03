الحماية المدنية تنجح في العثور على الـ49 تائها بمرتفعات تيكجدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على آخر شخص من بين الـ49 الذين فقدوا طريقهم في مرتفعات تيكجدة ببويرة، حسب ما أفادت به في بيان.

وقد انطلقت الحماية المدنية في عمليات البحث منذ مساء أمس، السبت 2 ديسمبر، عن مجموعة من الأشخاص التائهين في مرتفعات تيكجدة، وهذا بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك والأمن الوطني. كي تعثر على 48 شخصا في صحة جيدة في البداية، منهم شخص واحد تم نقله إلى مستشفى بويرة.

لتواصل بحثها عن الشخص المتبقي بعد تدعيم فرق البحث بولاية البويرة بـ16 عون من فرقة البحث و الإنقاذ في الأماكن الوعرة وأربعة كلاب مدربة من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل، من كل من تيزي-وزو والمدية. كي تتمكن اليوم، الأحد 3 ديسمبر، وعلى الساعة 12سا38د من العثور على آخر شخص من بين التائهين، في صحة جيدة.