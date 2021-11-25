الحماية المدنية تنشر حصيلة تدخلاتها على إثر التقلبات الجوية

كشفت، مصالح الحماية المدنية، الخميس، عن تدخلاتها المتعلقة بالتقلبات الجوية، عبر مختلف الولايات.

وحسب بيان لمصالخ الحماية المدنية فهذه هي أهم النشاطات و التدخلات التي قامت بها على إثر التقلبات الجوية:

ولاية تيزي وزو

بلدية بوزغن

الطريق البلدي الرابط بين بوزقن و الطريق الولائي رقم 09 مغلق على مستوى جسر ازغار قرية بوبهير

بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي ازغار دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية .

ولاية الشلف

بلدية تلعصة

سحب سيارة من وسط الأوحال مع فتح الطريق الولائي رقم 44 بالمخرج الغربي للبلدية.

بلدية أولاد فارس

امتصاص مياه الأمطار من 07 مساكن ببقعة سعايدية

بلدية الشلف

امتصاص مياه الأمطار من مسكنين اثنين بين حطاب حي الشقة.

بلدية التنس

الجدار الخارجي لمنزل مهدد بالانهيار بحي التنس القديمة .

بلدية الهرانفة

سحب سيارة من وسط الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الهرانفة و تاجنة بسبب ارتفاع منسوب مياه شعبة مما تسبب في غلق الطريق الولائي رقم 101.

ولاية مستغانم

بلدية بوغالم

امتصاص مياه الأمطار داخل مسكن بدوار أولاد الحاج.

بلدية مستغانم

تراكم مياه الأمطار في الطريق لاجتنابي بحي الحرية، عملية امتصاص المياه جارية، حركة المرور متوقفة.

بلدية بن عبد المالك رضوان

امتصاص المياه جراء تراكم مياه الأمطار في الطريق الوطني رقم 11 بدوار الصخرة، صعوبة في السير.

ولاية غليزان

بلدية القطار

سقوط جدار لمدخل البلدية بدون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية بني زنطيس

انزلاق التربة وتراكمها بجانب جدار مسكن بدوار أولاد سلطان بدون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية مازونة

سقوط جدار بستان بحي سيدي عدة بدون تسجيل خسائر بشرية .