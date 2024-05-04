الحماية المدنية تنفّذ تمرين محاكاة لوقوع زلزال بشدّة 6.8 درجات

تنظم وحدات الحماية المدنية التابعة لـ 42 ولاية، منذ الخميس الماضي، تمرين محاكاة لوقوع زلزال بشدّة 6.8 درجات على سلم ريشتر، بمنطقة وادي البردي في البويرة.

ويتمثل التمرين الذي يجرى على مدار 6 أيام، في محاكاة لزلزال قوي، يتسبب في خسائر في الأرواح. وأضرار كبيرة في النسيج الحضري والبنية التحتية في 4 بلديات هي وادي البردي والهاشمية وسور الغزلان والأصنام.

وتهدف هذه المناورة حسب ما ذكره عقيد الحماية المدنية خليفة مولاي، إلى “اختبار وتقييم درجة تحضير مختلف فرق التدخل في أوقات الكوارث. بالاعتماد على عوامل زمن تعبئة الفرق، ومدى قدرات الموارد والفرق المتاحة، ودرجة فعالية التكوين”.

كما تهدف المناورة إلى “تحضير فرق التدخّل لولايتي البويرة والمدية، من أجل تصنيفها حسب معايير الأمم المتحدة”، وفق ما أوضحه المتحدث. مؤكدا أن فرقا من ولايات أخرى معنية أيضا بهذا الهدف.

وشاركت في تنسيق وتنظيم مختلف الفرق المتدخلة في هذا التمرين، 42 مفرزة تدعيم للتدخلات الأولى. إلى جانب الفريق الجزائري المعتمد للتدخّل في كوارث الزلازل وفق المعايير الدولية، بمشاركة وحدة من الحماية المدنية التونسية.