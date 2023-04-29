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الجزائر

الحماية المدنية تنقذ رضيعا احتجز داخل منزل عائلته في قالمة (صور)

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية تنقذ رضيعا احتجز داخل منزل عائلته في قالمة (صور)
ح.م
الحماية المدنية

تمكن عناصر الحماية المدنية بولاية قالمة يوم السبت، من إنقاذ رضيع في الـ18 شهرا من العمر، احتجز داخل منزل عائلته، بعدما تعذّر عليهم فتح باب المنزل.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية في حي 300 مسكن، لأجل باب مغلق لشقة في الطابق الخامس، مع وجود الرضيع بداخله.

وتمّت الاستعانة في هذه العملية، لفتح باب الشقة، بفرقة التعرّف والإنقاذ بالأماكن الوعرة، بعد أن تواصل معه عناصر المركز المتقدّم للتأكد من سلامته.

وقامت فرقة الإنقاذ بالدخول إلى الشقّة من فوق السطح عبر الشرفة، حيث انتهت العملية بالوصول إلى الطفل وهو في صحة جيدة، يضيف البيان.

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