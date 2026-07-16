الحماية المدنية تنقذ “طائر لقلق” خلال إخماد حريق بالمدية (فيديو)

“في مشهد يجسّد البعد الإنساني والبيئي لمهام أعوانها”ّ، نشرت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية ظهر الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام عونين بإنقاذ طائر لقلق من الاختناق، خلال إخماد حريق بالولاية.

واستعمل عونا الإطفاء أنبوب مياه لمساعدة الطائر، بعد أن تعرّض للاجهاد والاختناق جراء كثافة الدخان المنبعث من ألسنة اللهب، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

من جهة أخرى، وفي إطار السير الحسن لعمليات إخماد الحرائق، ناشدت الحماية المدنية المواطنين إلى ترك المجال لفرق التدخل للقيام بمهامها في أفضل الظروف. وعدم عرقلة حركة الآليات ووسائل الإغاثة.

كما حثّت ذات المصالح على الامتثال الفوري لتعليمات الإجلاء. وعدم البقاء داخل المنازل أو في الممتلكات القريبة من أماكن اندلاع الحرائق، عند مباشرة عمليات الإخلاء.

وإلى غاية الساعة الواحدة 13:00 من ظهر الخميس، سجّل 62 حريقا عبر 14 ولاية في شمال البلاد، على غرار بجاية والبليدة وتلمسان. حيث أُخمد 35 حريقا منها.