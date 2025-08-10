الحماية المدنية تُبرز التجربة الجزائرية في إدارة الكوارث بمعرض أوساكا

تشارك الحماية المدنية الجزائرية في أسبوع السلم والأمن والكرامة المنعقد في إطار فعاليات المعرض العالمي “إكسبو- أوساكا 2025” باليابان، حيث شكلت المناسبة فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال التعاون والمساعدة الإنسانية الدولية.

وشهد جناح الحماية المدنية في ذات المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار, لا سيما اليابانيين الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بمقدرات جهاز الحماية المدنية الجزائرية ومساهماته الإنسانية في مجال التدخلات في حالات الكوارث الطبيعية داخل وخارج الوطن.

وفي هذا الشأن, أكد العقيد عاشور فاروق, مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية، في تصريح صحفي، أن الجزائر “كانت دوما سباقة في تقديم المساعدات لمختلف الدول الشقيقة والصديقة عند حدوث الكوارث الطبيعية”, لافتا إلى أن المعرض شكل فرصة لتقديم عرض رسمي لتدخل الحماية المدنية الجزائرية في تركيا تحت عنوان “التزام وفعالية عملياتية” لإبراز سرعة التدخل والخبرة، ومؤكدا أن الجزائر “كانت اول دولة قدمت المساعدة للأشقاء في تركيا”.

وذكر العقيد عاشور أن العرض “تضمن وسائط سمعية بصرية لتعريف الجمهور الياباني بمقدرات الحماية المدنية الجزائرية في مجال تسيير وإدارة الكوارث الكبرى”, مشيرا إلى ان الجناح الجزائري “عرف توافدا كبيرا لمختلف شرائح الزوار من مختلف الجنسيات”.

وعبر عدد من زوار الجناح الجزائري في المعرض عن إعجابهم بما تتوفر عليه الحماية المدنية الجزائرية من مؤهلات وكفاءات ومقدرات في مجالات الاغاثة والمساعدة الانسانية وتسيير مختلف الكوارث الطبيعية, مشيدين بالمستوى الذي بلغه جهاز الحماية المدنية في مجال العمل الإنساني الدولي, سيما من خلال المساعدات التي تقدمها لمختلف الشعوب التي تتعرض إلى كوارث طبيعية.