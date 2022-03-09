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الجزائر

الحماية المدنية تُخمد حريقاً شب داخل شقة بشارع ديدوش مراد في العاصمة

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية تُخمد حريقاً شب داخل شقة بشارع ديدوش مراد في العاصمة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر،مساء الأربعاء، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة على مستوى شارع ديدوش مراد، مما تسبب حركة السير متوقفة تماماً.

ووفقاً لبيان نشرته المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل نشوب حريق على الساعة 17 و 06 دقائق في شقة بالطابق السادس لعمارة على مستوى 93 شارع ديدوش مراد، بلدية الجزائر الوسطى.

وقد تم إخماد الحريق في حدود الساعة 17و 25 دقيقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحيث سُخِر للعملية 6 شاحنات إخماد وشاحنة ذات سلم ميكانيكي وسيارة إسعاف.

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