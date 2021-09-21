الحماية المدنية: طرق مقطوعة وخسائر مادية في هذه الولايات!

قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات على إثر التساقط الغزير للأمطار عبر عدة ولايات، لا سيما ولايات وسط غرب، وسط وشرق البلاد.

وجاء في بيان للحماية المدنية “قامت وحداتنا بعدة عمليات إمتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات والمنشآت وكذا على إثر إرتفاع وتراكم مياه الأمطار بالطرقات كما تم تسجيل سقوط بعض الأشجار وبعض إنزلاقات التربة، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.”

ولايـة المديـة:

بلدية سبت عزيز:

الطريق الولائي رقم 19 الرابط بين بلديتي عزيز و أم جليل كان مغلق عن السير بسبب إرتفاع منسوب مياه واد “بكموري، كما قام أعوان الحماية المدنية بإخرج (02) سيارتين كانتا عالقتين بجانب الواد دون تسجيل خسائر بشرية.

بالإضافة قام أعوان الحماية المدنية ببعض عمليات إمتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات، عمارات ومنشآت ، عبر بلديات شلالة العداورة، العمارية، مجبر، بن شكاو، وامري، السواقي، بني سليمان وقصر البخاري.

بلدية بني سليـمان:

قام أعوان الحماية المدنية بإمتصاص مياه الأمطار المتسربة على مستوى مركز التكوين المهني وابتدائية بفرقة الصخايرية دون تسجيل خسائر، كما تم تسجيل تسرب ميـاه أمطـار بداخل منزلين(02).

بلدية مجبر:

تم القيام بعملية إمتصاص ميـاه أمطـار بداخل (05) مساكن دون تسجيل خسائر.

ولاية الشلـف:

بلديـة بني حواء:

تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار المتـراكمة بعدة أحياء : الواجهة البحرية بني حواء دون تسجيل خسائر.

بلدية تنس : تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بداخل 02 مسكنين في حي المعصرة.

ولايـة تيزي وزو:

بلدية تیزی وزو:

تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار المتـراكمة بداخل متوسطة بحي حموتن وسط مدينة تيزي وزو ، مع تسجيل سقوط شجرة دون تسجيل خسائر.

بمنطقة بـوخالفة: الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بوخالفة وماكودة صعب المسلك إثر تراكم مياه الأمطار.

منطقة تاخوخت: الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين تاخوخت وواسيف صعب المسلك على إثر إنزلاق أرضي.

بلدية عيـن الحمـام: الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين عين الحمام و الأربعاء ناث راثن مقطوع إثر إنزلاق أرضي.

بلدية عـزازقة: تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من ساحة المستشفى بوسط البلدية دون تسجيل أي خسائر.

التقلبات الجوية.. هذه الطرق مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد هطول الأمطار بغزارة.

وحسب ما أفادت مديرية الوقاية، بشأن الحالة العامة المتعلقة بالتقلبات الجوية فقد تسببت الأمطار في غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين دواودة وفوكة.

وأضافت إنه بسبب تراكم مياه الأمطار وارتفاع منسوب واد مزفران فقد تم تسجيل إنهيار جزئي للجدار الخارجي لمركز راحة عائلي.

في ذات السياق شهدت ولاية المدية هي الأخرى غلقا للطريق الولائي رقم 19 الرابط بين بلديتي عزيز و أم جليل بسبب إرتفاع منسوب مياه واد “بكموري.

حسب ذات البيان فقد قام أعوان الحماية المدنية بإخرج سيارتين عالقتين بجانب الواد دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم القيام ببعض عمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات، عمارات ومنشأت، عبر بلديات شلالة العذاورة، العمارية، مجبر، بن شكاو، وامري، السواقي، بني سليمان وقصر البخاري.