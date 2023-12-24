الحماية المدنية.. قوافل طبية تجوب 15 ولاية

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية قوافل طبية ستمس 15 ولاية في الفترة الممتدة ما بين 24 و28 ديسمبر الجاري.

وأفادت المديرية في بيان لها بأن الولايات الـ 15 المعنية هي: “أدرار، بشار، الجلفة، ورقة، إليزي، النعامة، تيممون، برج باجي مختار، إن صالح، بني عباس، إن قزام توقرت، المغير والمنيعة”.

وتهدف هذه القوافل إلى إجراء فحوصات واستشارات طبية مع توزيع الأدوية اللازمة على المرضى بالإضافة إلى توجيه المرضى نحو المؤسسات.

كما ستعمل القوافل الطبية على تقديم نصائح وارشادات طبية لتفادي مختلف الأخطاء مثل غاز احادي اكسيد الكربون والأمراض المعدية.

ويشارك في هذه القافلة أطباء الحماية المدنية وأطباء من الصحة العمومية وأعوان شبه طبيين ومسعفين.