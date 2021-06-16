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الحماية المدنية: وفاة طفلين غرقا في بركة مائية بولاية بسكرة

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: وفاة طفلين غرقا في بركة مائية بولاية بسكرة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية بسكرة غرق طفلين في بركة مائية بالقرب من واد العيقف.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية: تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بسكرة على الساعة 15و30 دقيقة من أجل انتشال جثتي 02 طفلين (طفل 14 سنة و طفلة 09سنوات) متوفيان غرقا في بركة مائية بالقرب من واد العيقف،  بلدية البسباس دائرة سيدي خالد.

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