الحماية المدنية: وفاة طفلين غرقا في بركة مائية بولاية بسكرة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية بسكرة غرق طفلين في بركة مائية بالقرب من واد العيقف.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية: تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بسكرة على الساعة 15و30 دقيقة من أجل انتشال جثتي 02 طفلين (طفل 14 سنة و طفلة 09سنوات) متوفيان غرقا في بركة مائية بالقرب من واد العيقف، بلدية البسباس دائرة سيدي خالد.