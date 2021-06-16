الحماية المدنية: وفاة طفلين غرقا في بركة مائية بولاية بسكرة
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية بسكرة غرق طفلين في بركة مائية بالقرب من واد العيقف.
وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية: تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بسكرة على الساعة 15و30 دقيقة من أجل انتشال جثتي 02 طفلين (طفل 14 سنة و طفلة 09سنوات) متوفيان غرقا في بركة مائية بالقرب من واد العيقف، بلدية البسباس دائرة سيدي خالد.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #بسكرة على الساعة 15و30 دقيقة من أجل إنتشال جثتي 02 #طفلين (طفل 14 سنة و طفلة 09سنوات) متوفيان #غرقا في #بركة_مائية بالقرب من واد العيقف، #بلدية #البسباس دائرة #سيدي_خالد.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) June 16, 2021