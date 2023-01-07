الحماية المدنية: وفاة 22 شخصا في حوادث مختلفة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 22 شخصا في حوادث مرور واختناق بالغاز وحرائق عبر عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأفاد مصالح الحماية المدنية في آخر حصيلة لها أنه تم تسجيل وفاة 19 شخصا، وأثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة، بوفاة 08 اشخاص على اثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة و سيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 78، بلدية الضاية، دائرة بريكة، تم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي ببريكة.

كما تم تسجيل وفاة إمراتين ذا سن 51 و 81 سنة على اثر استنشاقهما لغاز احادي اكسيد الكربون CO المنبعث من طابونة داخل حمام مسكن، المتواجد بحي المسمى الفرسان، بلدية و دائرة بشار، تم تحويل جثثهما الى المستشفى المحلي بولاية بشار.

وتدخلت من أجل إنقاذ وإسعاف لـ 30 شخص لديهم بداية اختناق بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، المدفئات و سخانات المياه داخل منازلهم بعدة ولايات .

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية من اجل إخماد 03 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولاية تيزي وزو، تلمسان و المسيلة، أدت هذه الحرائق الى وفاة 01 شخص متفحم على اثر حريق شب داخل محل لتخزين النفايات و خردوات بالمكان المسمى، رياض الحمار، بلدية و دائرة تلمسان.