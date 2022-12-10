الحماية المدنية: وفاة 6 أشخاص اختناقًا بالغاز خلال 48 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 6 أشخاص جراء الاختناق بالغاز خلال 48 ساعة الماضية، بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة بولاية ورقلة وشاب ينحدر من ولاية الجلفة.

وأفاد بيان للمديرية العامة “قامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لــ 15 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مختلف أجهزة التدفئة عبر كل العديد من ولايات الوطن ، أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية المحلية“.

ولاية ورقلة: وفاة 5 أشخاص جراء تسرب غاز المدينة يتعلق الأمر بعائلة تتراوح أعمارهم من 60 سنة إلى 08 سنوات يقطنون ببلدية المخادمة. ولاية الجلفة: وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة اختناقًا بغاز أحادي الكربون Co المنبعث من مدفأة بالمسكن العائلي الكائن بحي 104 مسكن بلدية دار الشيوخ، تم تحويله إلى مستشفى المنطقة .

وخلال نفس الفترة سجلت وحدات الحماية المدنية 5178 عملية تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، وإخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.