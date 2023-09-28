الحماية المدنية: 10 حرائق في العاصمة بسبب الألعاب النارية

سجّلت مصالح الحماية المدنية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 10 تدخلات لإخماد حرائق نشبت على مستوى ولاية الجزائر، بسبب استعمال المفرقعات والألعاب النارية.

وسجّلت هذه الحرائق، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بكل من بلديات بوزريعة، المقرية، درارية، الكاليتوس، سيدي موسى، القبة، وواد قريش.

من جهة أخرى، تمكن أعوان حراسة الشواطئ والاستجمام من إنقاذ 4 أشخاص من الغرق، خلال الفترة المذكورة.

وفيما يخص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، فقد تم إخماد 17 حريقا. منها 4 حرائق غابات، و5 حرائق أحراش، و6 حرائق لأحزمة التبن، بالإضافة إلى حريقين للنخيل.

كما تسببت حوادث الطرقات في هلاك 3 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح عبر الوطن، يضيف المصدر ذاته.