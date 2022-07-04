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الجزائر

الحماية المدنية: 10 غرقى عبر الشواطئ الممنوعة منذ منتصف جوان  

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: 10 غرقى عبر الشواطئ الممنوعة منذ منتصف جوان  

سجلت مصالح الحماية المدنية, وفاة 21 شخصا غرقا، 10 منهم في الشواطئ الممنوعة وإنقاذ 6615 آخرين على مستوى عدة شواطئ منذ   منتصف جوان الماضي.

وأفادت حصيلة لمصالح الحماية،أنه تم في الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 03 جويلية، تسجيل “21 غريقا, منهم 10 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و11 غريقا في الشواطئ المسموحة للسباحة منهم 08 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية”.

وعلى مستوى “427 شاطئ مسموح للسباحة, تم تسجيل 9843 تدخل سمح بإنقاذ 6615 شخص من موت محقق وكذا إسعاف 2755 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ, حيث تم التكفل بالضحايا إلى جانب نقل 461 جريح إلى المصالح الاستشفائية”.

وقدر عدد الضحايا من مستعملي المركبات المائية, بـ”50 شخصا على مستوى ولايتي بجاية وعين تموشنت”.

وفيما يتعلق بالسباحة في المجمعات والبرك المائية, أكد ذات المصدر أن هذه الظاهرة لا تزال تخلف خسائر بشرية على المستوى الوطني, بحيث “تم تسجيل 55 حالة وفاة منذ 01 ماي 2022, غالبيتهم أطفال, وذلك رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت خلال كل فترة موسم الاصطياف”.

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