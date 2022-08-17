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الجزائر

الحماية المدنية: 116 غريق وإنقاذ أزيد من 42 ألف خلال شهرين

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: 116 غريق وإنقاذ أزيد من 42 ألف خلال شهرين

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل وفاة 116 شخصا غرقا وإنقاذ أزيد من 42 ألف خلال الفترة مابين 16 جوان إلى 16 أوت الجاري.

وأوضحت مديرية  الحماية المدنية في بيان لها، الأربعاء، أنه في إطار الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة سجلت مصالح الحماية من الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 16 أوت ( شهرين ) على مستوى 427 شاطئ مسموح للسباحة  116 غريقا منهم 63 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و53 غرقى في الشواطئ المسموحة للسباحة منهم 18  خارج أوقات العمل جهاز الحماية المدنية .

وتابع بيان الحماية المدنية التأكيد على أن غالبية الوفيات سُجلت على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة او خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية، بالنسبة للفئة العمرية للمتوفيين تتراوح بين 10 الى 23 سنة .

كما سجلت 60340 تدخل سمح  بإنقاذ 42366 شخص من موت محقق وكذا إسعاف 15514  اخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ  أين تم التكفل بالضحايا من طرف إسعافاتنا  الى جانب نقل 3217 جريح  إلى المصالح الاستشفائية.

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