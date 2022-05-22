الحماية المدنية: 14 نصيحة لتفادي التضرر من موجة الحر

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية جملة من النصائح الوقائية بغية عدم التضرر من موجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات هاته الأيام.

وتبــعا للنشرة الجــوية الخــــــــاصة بارتفاع دراجات الحرارة، وضعت المديرية العامة للحماية المدنية كل الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف أهمها:

1- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

2- تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة، يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

3- استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

4- إغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار.

5- ترك النوافذ مغلقة طيلة النهار، وفتحها فقط في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

6- إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.

7- إذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك، يفضل أن يكون فاتحة اللون.

8- تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى…).

9- عدم التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها

10- الاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن، أو بإستعمال مرذاذ الماء.

11- إعطاء شرب المـــاء بانتظام للأطفال و المرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

12- بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

13- الإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل

14- عدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة