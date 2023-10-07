الحماية المدنية: 160 حادث مرور في آخر 24 ساعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، يوم السبت، عن حصيلة التدخلات اليومية لمصالحها، التي سجلت 160 حادث مرور في آخر 24 ساعة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأفادت حصيلة التدخلات اليومية للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن ذات المصالح سجلت 2225 تدخل في الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر الجاري، منها 160 تدخل بسبب حوادث المرور.

كما سجلت فرق الحماية المدنية عبر مختلف الولايات وخلال نفس الفترة: