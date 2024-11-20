الحماية المدنية: 2 وفيات و154 جريح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، عن تسجيل 3177 تدخلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمعدل 133 تدخل كل ساعة وتدخل واحد كل 27 ثانية.

ويضيف البيان، سجلت مصالح الحماية المدنية بخصوص حوادث المرور 143 تدخلاً، أسفرت عن 154 جريح وحالتي وفاة.

وبخصوص حوادث الاختناق بالغاز، سجلت ذات المصالح تدخلين تم خلالهما اسعاف 05 أشخاص ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وسجلت ذات المصالح تدخل آخر من اجل انقاذ 03 اشخاص عالقين في منحدر جبلي بالمكان المسمى ثبورت العينصر، بلدية أسي يوسف ولاية تيزي وزو، كما تم انقاد شخص آخر عالق في قمة جبل بافرا بلدية إليزي وولاية إليزي.