الحماية المدنية: 214 غريقا منذ بداية موسم الاصطياف

سجلت مصالح الحماية المدنية 214 غريقا منذ الفاتح جوان الماضي، على مستوى الشواطئ والمجمعات المائية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الخميس، في بيان لها أنه تم تسجيل 5 حالات غرق في لايات بجاية وسكيكدة وإن قزام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل غرق شخصين في بجاية وسكيكدة و3 حالات بالمجمعات المائية بولاية إن قزام ليرتفع العدد الإجمالي إلى 214 حالة غرق منها 153 بالشاطئ و61 بالمجمعات المائية.

وارتفع عدد تدخلات جهاز الحماية المدنية منذ 17 جوان من هذه السنة الى غاية صبيحة اليوم الى

48832 تدخل تم من خلالها إنقاذ 31510 شخص من موت محقق.