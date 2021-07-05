الحماية المدنية: 49 شاحنة إطفاء وطائرات هيلكوبتر لإخماد حرائق بخنشلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تواصل جهود وحداتها في إخماد حرائق غابة بئر وناس قرية عين ميمون بلدية طامزة بولاية خنشلة، حيث تم تخصيص 49 شاحنة إطفاء.

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي، باتنة، قسنطينة، بسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.

بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .