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الحماية المدنية: 92 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 16 ولاية

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية: 92 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 16 ولاية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية أن فرقها تعمل حاليا على إخماد 92 حريقا لا يزال مشتعلا عبر 16 ولاية.

وأكدت المديرية، الخميس، في بيان لها أن 92 حريقا لا زال مشتعلا عبر 16 ولاية من بينها 37 حريقا في تيزي وزو لوحدها.

وأضاف بيان الحماية المدنية أن الفرق تعمل على إطفاء 15 حريقا في الطارف، 8 حرائق بجيجل، 11 ببجاية، 4 حرائق بسوق أهراس وحريقين، بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف وحريق في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس.

الحماية المدنية: 24 حريقا لا يزال مشتعلا بتيزي وزو والعدد مرشح للإرتفاع

أكد المكلف بالإعلام في المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، الثلاثاء 10 أوت الجاري، أن 24 حريقا لا يزال مشتعلا بولاية تيزي وزو لوحدها، متوقعا ارتفاع عدد الحرائق بسبب موجة الحر.

وأوضح المتحدث في تصريح للشروق نيوز أن مصالحه تعمل حاليا على إخماد 69 حريقا عبر 17 ولاية،منها 24 حريقا لا يزال مشتعلا بولاية تيزي وزو لوحدها.

وقال برناوي إن عدد الحرائق مرشح للارتفاع بسبب موجة الحر التي تشهدها المنطقة والرياح، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجيش والأمن لاحتواء الحرائق.

محافظ الغابات بتيزي وزو: الحرائق أتلفت 20 ألف هتكارا بالولاية

كشف محافظ الغابات لولاية تيزي وز محمد ولد يوسف أن الحرائق التي تشهدها الولاية أدت إلى إتلاف 20 ألف هكتار ولا يزال 23 حريقا مشتعلا بعد إخماد 80 منها.

وأوضح ولد يوسف، في تصريح للتلفزيون العمومي، الأربعاء، أن الولاية سجلت 103 حريقا عبر كامل اقليمها.

ووجه ولد يوسف نداءه للمواطنين بعدم المغامرة والبقاء في بيوتهم القريبة من ألسنة اللهب وطلب منهم التوجه إلى مراكز الايواء.

وأوضح المتحدث أن درجات الحرارة حسب نشرية خاصة ستواصل الارتفاع مع تسجيل رياح قد تعيق عمليات إخماد الحرائق.

الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: ارتفاع عدد الوفيات  إلى42 شهيدا بين مدني وعسكري

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء 10 أوت الجاري، عن إحصاء 17 شهيدا مدنيا على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري جراء الحرائق الأخيرة.

وصبيحة الثلاثاء، أعلنت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 7 وفيات منها 6 ضحايا بولاية تيزي وزو ووفاة واحدة بولاية سطيف.

وأوضحت المصالح في بيان لها  أن “هذه الحرائق تسببت في عدة خسائر في الغطاء النباتي، وكذا في 7 حالات وفيات منها 6 في ولاية تيزي وزو و 1 شخص بولاية سطيف ويتعلق الأمر بـ 01 إمرأة تبلغ من العمر 23 سنة بقرية أيت لحسن، ببلدية بني يني، 01 شخص 65 سنة ببلدية بني يني، 01 شخص 52 بغابة قرية أيت بوهوني ببلدية عزازقة، 01 شخص 28 سنة بقرية تنغيشت ببلدية عزازقة وكذا 01 شخص أخر بقرية إيفيغة ببلدية عزازقة، و 01 شخص أخر توفي على مستوى المستشفى أصيب بحروق من الدرجة 03. وكذا و 01 وفاة شخص 85 سنة بولاية سطيف ببلدية سيدي عبد العزيز” .

وأكد المصدر  ذاته أنه “خلال الفترة من 09 أوت إلى غاية صبيحة اليوم، سجلت مصالح الحماية المدنية إندلاع عدة حرائق غابات مقدرة بـ 36 حريق عبر 18 ولاية: ولاية تيزي وزو 19 حريق، خنشلة 02، ولاية تبسة، ولاية جيجل 04 حرائق ، ولاية المدية، ولاية تيارت، ولاية سطيف، ولاية بجاية 04 حرائق، ولاية البويرة، ولاية برج بوعريريج، ولاية سكيكدة، ولاية بومرداس، ولاية قالمة، ولاية خنشلة، ولاية البليدة، الطارف، عنابة”.

وأضاف أن أهم هذه الحرائق سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو بـ 19 حريق عبر بلديات أقبيل، إيجر، أيت تودارت، أبي يوسف، إيفيغة، الأربعاء نثي راثن، واسيف، بني دوالة، أعطافن، إيلولة، واضية و بلدية عين الحمام .

وأشار إلى أنه لحد الساعة تم إخماد 12 حريقا عبر ولاية تيزي وزو وكذا عدة حرائق عبر ولايات البويرة، برج بوعريريج سكيكدة، بومرداس، قالمة، خنشلة، تبسة، البليدة.

محافظ الغابات لولاية تيزي وزو: الحرائق كانت مفتعلة وبتدبير شيطاني

قال محافظ الغابات لولاية تيزي وزو ولد محمد يوسف، الثلاثاء، إن الحرائق التي اندلعت بالولاية هي عمل إجرامي وبتدبير شيطاني

وأكد المحافظ في تصريح للتلفزيون العمومي أن الحرائق التي شهدتها الولاية هي بفعل فاعل ، مضيفا أنها من المستحيل أن  تكون طبيعية والأماكن اختيرت بعناية وفيها تدبير شيطاني.

وأضاف أن هذه الحرائق اختير لها يوم تكون فيه درجة الحرارة عالية وكذا رياح نسبية مما أدى إلى انتشارها بسرعة.

الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: 6 وفيات وخسائر مادية معتبرة

أعلن المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الثلاثاء 10 أوت الجاري، عن تسجيل 6 وفيات جراء حرائق الغابات المسجلة أمس الإثنين عبر العديد من الولايات.

وأوضح محمودي في تصريح للشروق نيوز أنه تم تسجيل لحد الساعة  وفاة 5 أشخاص بتيزي وزو وشخص واحد بسطيف.

وأكد أنه تم تسجيل 25 حريقا في تيزي وزو في 24 ساعة، موضحا أن العدد الكبير للحرائق بتيزي وزو يرجح فرضية افتعالها.

من جهته كشف الملازم برناوي نسيم مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للشروق نيوز، الثلاثاء، أن مصالحه تعمل على إخماد 30 حريق عبر 8 ولايات أهمها 15 حريق كبير بولاية تيزي وزو.

كما أكد أن ولاية تيزي وزو وحدها شهدت أكثر من 25 بؤرة حريق اشتعلت تقريبا في نفس التوقيت، لكن أكبرها كان 15 حريق.

توقيف 03 أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق ولاية المدية

كشف والي ولاية المدية جهيد موس للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي حسب المصدر ذاته من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر.

الحماية المدنية: محاولات لإخماد 31 حريق بغابات 14 ولاية

تعمل فرق الحماية المدنية، منذ ساعات على إخماد 31 حريق غابة على مستوى 14 ولاية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تعمل فرق الحماية المدنية حاليا على إخماد 31 حريق غابة عبر 14 ولاية، في كل من : ولاية تيزي وزو 10 حرائق، جيجل 04 حرائق، البويرة 02، سطيف 02، خنشلة 02، قالمة 02، بجاية 02 حريقين، و 01 حريق عبر ولايات برج بوعريريج، بومرداس، تيارت، المدية، تبسة، البليدة وولاية سكيكدة.”

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التعليقات
17
  • برق

    لماذا لم نقتني طائرات إطفاء الحرائق بالملايير التي ذهبت هباءاً منثورا حتى نصل اليوم إلى التفكير في كراء طائرات من أوربا، كل روح تسقط يتحمل وزرها الاخوة بوتفليقة و شلّته ، الله لا تربجهم.

    5
  • موسطاش

    نحذر إخواننا في 58 ولاية من الإشاعات التي يطلقها المخنز و ذبابه حول هذه الحرائق في محاولة أخرى يائسة لضرب الوحدة الوطنية فالحذر الحذر، رحمة الله تعالى على الشهداء و الشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين. اللهم أغثنا صيّباً نافعاً تطفأ به هذه النيران فإننا فقراء إليك.

    -10
  • Ahmed

    اعدام كل مان يحرق الغابات هدو مفسدين في الارض

    0
  • أرض الشهداء

    يجب أن ننتبه و نستوعب ما حدث الأمر أكثر من حرائق " إنها حرب على الجزائر"... إنه "هجوم مسلح بالنار" . بكل صراحة و واقعية الجزائر اليوم في حرب . رحم الله من مات مغدورا بعد أن كان آمنا في بيته و رحم الله من هب للنجدة و مات إختناقا أو احتراقا .لا نامت عين الجبناء

    0
  • 2020

    سلام في بلدان متقدمة يرسلون طائرات و مرواحيات لاطفاء حرائق مع عتاد لكل شخص قرعة اكسجين و مسك و فأس و ملابس خاصة اجباري كي لا يتنشق دخان سام ....و هنا بعثو جنود بدون حماية فقط مع رشاش ثم يقولك انقذو 100 من ناس نعرف كي جي نار نهرب قبل ووووو قصة بلا نهاية ..سوف يحاسب كل مسؤول في جيش.... انشر يا شروق

    1
  • ملاحظ

    التكبير عند رؤية الحرائق وخذوا بالأسباب .. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

    0
  • محمد

    7 شهداء

    0
  • 2021

    حراس غابات موجودين في المدن مكلة و كليماتزور و خدمة جيب ربي ....عندما تشعل نار يبداو يبكو حقيقة توجع

    1
  • العنصر سليم

    هذه مؤامرة عالمية يريدون حرق الغابات لخنق الهواء لقتل الناس فخطة كورونا لم تنجح كما خططوا لها - فبدئوا يحرقون الغابات ربما لأنها تنتج الهواء النقي الذي يقوي المناعة للجسم - وهذا بالذات مالا يريدونه - لأن هدفهم قتل أكبر عدد ممكن من الناس - فيكفي تحطيم صحتهم ليصبوحون أموات على قيد الحياة - و كيف نفسر هذه الحرائق المتواصلة هنا وهناك في سوريا و لبنان في تركيا في الجزائر وغيرهم - هذه من أفاعيل الحكومات التي هي في الحقيقة مؤسسات عالمية مزروعة في كل بلاد تعمل من أجل هدف واحد - تفقير الشعوب - تجهيل الشعوب - تنويم الشعوب - لـإفشال الشعوب - لمحاصرة الشعوب - لقتل الشعوب - من أجل بقاء النفوذ لصالح الأقلية المتأمرة على الشعوب - فعدم وجود مشكل في العالم يعني بداية نهاية الأنظمة الفاسدة المسيطرة حاليا على العالم بنفوذها و جيوشها المستعبدة المطيعة ، إلعنوهم بإستمرار دون إنقطاع و سوف ترون ثم سوف ترون - عليهم اللعنة

    -2
  • البطاطشة

    الشيطان ولد الحرام ،،أشعل النار

    5
  • طارق الجزائري

    يبدو أن العائلات الحاكمة الماسونية تتوجه لتسريع وتيرة تقليل عدد البشر على وجه الأرض.

    -2
  • محمد

    اللهم بردا وسلاما على إخواننا في تيزي وزو اللهم لطفك بهم اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام.

    31
  • جلال

    أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32} إذا ثبت بالدليل القاطع تورط حارق الغابات بالتسبب في قتل هؤلاء الأبرياء فيجب إعدامه (النفس بالنفس) ودعونا من حقوق الإنسان لأن من يفعل ذلك هو مجرم لا يقل عن مجرمي الحرب لم يتورع في سلب حقوق الآخرين وزهق أرواحهم

    1
  • خليفة

    من الواجب الوطني ان تقبض المصالح المعنية على المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة الشنعاء ،و ان تكشفهم امام الشعب ثم تقوم باعدامهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بنفس الجريمة.

    31
  • احمد

    هذه الحرائق تسببت في قتل اشخاص .فعلى العدالة ان تقوم بدورها على اكمل وجه والبداية تكون بالتاكد من سبب الحرائق هل هو طبيعي او بفعل فاعل فإن تأكد الثاني فلا مناص من اعدام الفاعل او الفاعلين مهما كان عددهم .

    39
  • مواطن

    من يشعل النيران في الغابات و يتسبب في قتل الناس و اتلاف ثروة البلد و ترويع الآمنين لا عقوبة له إلا الإعدام شنقا أو حرقا. أية عقوبة أقل من هذه تعتبر سياسة نعامة و ليونة غير مبررة.

    51
  • قل الحق

    31 حريق في 14 ولاية !!!!!!!!!!!!!?????????

    29

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