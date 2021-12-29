الحماية المدينة ترفع درجة الحذر في احتفالات رأس السنة

بسبب تزايد حوادث المرور

وجّهت المديرية العامة للحماية المدنية جملة من النصائح للمحتفلين بحلول العام الجديد 2022، لحماية أنفسهم وغيرهم من مختلف الحوادث والمخاطر، خاصة في ظل ارتفاع معدل حوادث المرور في مثل هذه المناسبات، التي يفضل الكثير قضاءها خارج بيوتهم.

تزامنا مع حلول السنة الجديدة 2022، التي تشهد إقامة احتفالات عبر كل التراب الوطني، ونظرا إلى تواصل الظرف الاستثنائي الصحي، المتعلق بجائحة كوفيد 19 المستجد، إلى جانب حالة الطقس غير المستقرة، خلال فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنات والمواطنين إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر، من أجل تجنب مختلف الحوادث، لاسيما المنزلية وحوادث المرور التي تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة، مع ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية للتقليل أو الحد من وطأتها.

وووجهت المديرية العامة للحماية المدنية، عبر بيان تحوز “الشروق اليومي” نسخة منه، جملة إرشادات إلى المواطنين، منها التأكد من وضعية السيارة عند الانطلاق أو الخروج للاحتفال أو السهر، مع أخذ اللوازم الضرورية للنجدة، وأيضا اتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس، وكذا حالة شبكة الطرقات لتفادي حوادث المرور، مع تجنب طوابير الانتظار في حالة غلق الطريق.

إرهاق السّائق وقلّة النوم خطر في الطريق

وشدد البيان على ضرورة احترام قانون المرور، وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة. أما بالنسبة إلى مستعملي الطريق، فدعت الحماية المدنية إلى الرفع من درجات الحيطة والحذر، وتجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق، خاصة بعد الانتهاء من فترة الاحتفالات، حين يكون معدل حوادث المرور مرتفعا”.

وفي سياق ذي صلة، نبهت المصالح ذاتها المواطنين المحتفلين في المنازل إلى ضرورة تهوية المنزل، من أجل تجنب حالات الاختناقات، مع مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث، مثل الأجهزة الإلكترونية، أجهزة التدفئة (مسخن الماء، مدفأة..) قبل الخلود إلى النوم أو الخروج من المنزل.

ولأن البلاد على أبواب موجة رابعة من الكورونا، لا ندري كيف ستكون قوتها الوبائية، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية إلى احترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19، وتطبيقها بكل صرامة. وذلك، عن طريق لبس القناع الواقي، التباعد الجسدي، وكذا تجنب التجمعات التي تعتبر مصدرا لانتشار الوباء.

ووضعت وحدات الحماية المدنية، التي تبقى مجندة على مدار 24 ساعة للتدخل، في حالة حدوث أي طارئ، أرقام النجدة الخاصة بها تحت تصرف وخدمة المواطنين. وذلك، من خلال الاتصال على الرقم 14، أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان.

2021.. سنة بلون رماد الحرائق

الحرائق المهولة التي طالت ألسنتها نصف مساحة غابات البلاد خلال 2021، ذكريات أليمة، ستبقى محفورة في أذهان الجزائريين، حيث خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، وكان شهر أوت الماضي، شهرا مميزا بلهب الحرائق عمّق معاناة الجزائريين إلى جانب جائحة كورونا، حيث أكدت التحريات الأمنية أنها فعل إجرامي طال 18 ولاية، بتسجيل 71 حريقا.

وتألم الجزائريون بشدة لحادثة حرق جمال بن اسماعيل، إلى درجة أبكت حتى قساة القلوب، فحرائق 2021، بدأت شهر جويلية، وامتدت إلى شهر أوت، وقتلت 69 شخصا بينهم 28 عسكريا، و41 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين مع التهاب عشرات المنازل والمحاصيل الزراعية.