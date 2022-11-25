“الحمراوة” خارج سباق كأس الجمهورية

لقطة من مباراة مولودية وهران (بِالأحمر) وأولمبي أقبو (بِالأزرق والأبيض).

ودّع فريق مولودية وهران، الجمعة، مُبكّرا سباق كأس الجمهورية لِكرة القدم في نسختها الجديدة.

وخسرت مولودية وهران بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام الضيف نادي أولمبيك أقبو، بعد أن انتهت المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، لِحساب الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجمهورية.

ومعلوم أن فريق “الحمراوة” أحرز كأس الجزائر 4 مرّات، فيما ينتمي نادي أولمبيك أقبو (بجاية) إلى الدرجة الثالثة.

وكانت “الفاف” قد أوقفت منافسة كأس الجمهورية في الدور ربع النهائي، شهر مارس من عام 2020، وألغت الطبعة بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”. وبقيت المسابقة مُجمّدة حتى انطلاق الموسم الحالي.

وشهدت هذه الجولة تأهّل فريق للدور الـ 16، ينتمي إلى الدرجة الرابعة، والأمر يتعلّق بِنجم البرواقية الذي اجتاز عقبة الضيف وداد تيسيمسيلت من القسم الثالث.

ولُعبت، الجمعة، 15 مباراة. بينما تُجرى اللقاءات الـ 17 الأخرى بِتاريخَي هذا السبت والـ 9 من ديسمبر المقبل.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.القبائل 1 – ش.تيارت 0

م.وهران 1 – أ.أقبو 1 / أولمبي أقبو يتأهّل بِواقع ركلات الترجيح (3-4).

و.سور الغزلان 1 – ج.الشلف 1 / تأهّل جمعية الشلف بِواقع ركلات الترجيح (4-5).

أ.الأربعاء 4 – غ.عين الصفراء 0

م.باتنة 1 – م.البيّض 2

ص.خميس مليانة 2 – ا.بسكرة 3

ا.خميس الخشنة 1 – ا.عنابة 2

و.مستغانم 0 – و.تيسيمسيلت 0 / ترجي مستغانم ينتمي إلى الدرجة الثانية، ويتأهّل بِواقعلا ركلات الترجيح (4-2).

ش.المشرية 1 – ش.العيون 0 / شباب المشرية (النعامة) ينتمي إلى الدرجة الثانية.

أ.بوسعادة 1 – ا.وادي سوف 2 / اتحاد وادي سوف (الوادي) ينتمي إلى الدرجة الثانية.

م.حاسي مسعود 1 – ن.بوعقال 0 / مولودية حاسي مسعودي (ورقلة) تنتمي إلى الدرجة الثالثة.

ن.البسباس 1 – ا.سدراتة 0 / نجم البسباس (الطارف) ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

ش.الزاوية 1 – ش.أدرار 0 / شباب الزاوية (البليدة) ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

ش.الابيار 3 – ا.تلمسان 2 (ليس وداد تلمسان) / شبيبة الأبيار (العاصمة) تنتمي إلى الدرجة الثالثة.

ن.البرواقية 3 – ش.عين وسارة 2 / نجم البرواقية (المدية) ينتمي إلى الدرجة الرابعة.