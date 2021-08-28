“الحمراوة” يرفعون شكوى إلى ”الفيفا” بسبب مصمودي

بعد التحاقه بالنجم الساحلي التونسي

سترفع إدارة مولودية وهران شكوى إلى الفيفا للاعتراض على تأهيل لاعبها بوعلام مصمودي في صفوف النجم الساحلي التونسي.

وقال رفيق شراك بأن إدارة ناديه تحضر في ”ملف ثقيل” للدفاع عن حقوق المولودية في هذه القضية، مضيفا بأن تأهيل مصمودي في النجم الساحلي “غير قانوني” باعتبار أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع فريقه لموسم آخر، وغادر مصمودي تشكيلة ”الحمراوة” حتى قبل نهاية البطولة، بعد ما اشتكى إدارة ناديه لدى ”الفيفا” للحصول على وثيقة تسريحه الآلية على خلفية عدم حصوله على أجوره منذ عدة أشهر.

وجاء هذا العامل في صالح اللاعب بعد ما تم تأهيله في صفوف النجم الساحلي منضما بذلك إلى سبعة لاعبين جزائريين آخرين يتواجدون ضمن تشكيلة فريق مدينة سوسة، لكن مسؤول الاتصال بمولودية وهران أوضح بأن إدارته قررت تجميد أجور مصمودي ولاعبين آخرين بسبب رفضهم التوقيع على القانون الداخلي للفريق، وهو السلوك الذي يتنافى حسبه مع لوائح وتنظيمات الاتحاد الجزائري للعبة.