“الحمراوة” يكتفون بِالأهمّ والمُعاناة لا تزال ثابتة

شبح النزول إلى القسم الثاني ما زال يُطارد "الحمراوة".

حصدت مولودية وهران سهرة الأحد ما كانت تأمله، بِفوزها على الضّيف شباب بلوزداد بِهدف لِصفر.

وأُقيمت مساء الأحد سابع مباراة، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن توابتي.

وسجّل الهدف الوحيد والثّمين لـ “الحمراوة” اللاعب مروان بوسالم، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84. رافعا غلّته إلى 5 أهداف.

وإذا كانت مولودية وهران قد فازت بعد ثلاثة لقاءات بِلا انتصار، فإن شباب بلوزداد سقط في فخّ الخسارة عقب إجراء ثماني مواجهات بِلا هزيمة.

وتجمّد رصيد شباب بلوزداد في المركز الـ 3 بِرصيد 42 نقطة، بينما تملك مولودية وهران 22 نقطة في المركز الـ 15 وقبل الأخير. مع الإشارة إلى أن كلّ فريق تنقصه مباراة متأخّرة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت إقامة ستّ مقابلات، ما بين الجمعة والسبت الماضيَين.

وتأجّل لقاء شباب قسنطينة وضيفه اتحاد العاصمة إلى تاريخ غير مُعلن عنه، بِسبب انشغال الاتحاد بِمُنافسة كأس “الكاف”.