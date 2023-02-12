الحمراوة يُعمّقون جراح الفايكينغ

مولودية وهران بِلا تعثّر رغم الأزمة الإدارية والمالية.

لُعبت مساء الأحد خامس مباراة، من عمر الجولة الـ 16 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق مولودية وهران على ضيفه أمل الأربعاء بِنتيجة (2-1)، في مقابلة احتضنها ملعب “أحمد زبانة” بِعاصمة الغرب الجزائري، تحت إدارة حكم الساحة رفيق عوينة.

وسجّل ثنائية المولودية كلّ من: محمد الأمين إيزيماني في الدقيقة الـ 19، ومروان دهار في الدقيقة الـ 64. وأمضى توقيع الأمل زين محمد تومي سياف في الدقيقة الـ 31.

ورفع تومي سياف غلّته إلى 5 أهداف، نظير توقيعَين لِإيزيماني، بينما افتتح دهار العدّادَ في بطولة هذا الموسم.

وإذا كان “الحمراوة” قد حصدوا ثالث انتصار لهم على التوالي في البطولة، فإن “الفايكينغ” مُنيوا بِثالث هزيمة لهم تواليا، ولم يتذوّقوا حلاوة الفوز في خامس مواجهة لهم.

وارتقى فريق مولودية وهران بعد هذا الانتصار إلى المركز الـ 7 بِرصيد 25 نقطة، وتجمّد أمل الأربعاء في الرّتبة الـ 12 بِمجموع 19 نقطة.

وبقيت ثلاث مقابلات من لائحة هذه الجولة تأجّلت إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال بعض فرقها بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.