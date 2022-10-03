الحملات الغربية بخصوص حقوق الإنسان “مغرضة” و”عارية من الصحة”

تأسف لغياب "الخضر" عن الحدث المونديالي.. سفير قطر بالجزائر:

وصف سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، الاتهامات الغربية لقطر بانتهاكها لحقوق الإنسان في خضم استعداداتها لتنظيم كأس العالم 2022، بـ”العارية من الصحة”، وأدرج كل ما يقال في وسائل الإعلام الغربية في خانة الحملات المغرضة للتقليل من إمكانات دولة قطر، كما تأسف السفير القطري عن غياب المنتخب الجزائري عن مونديال 2022، متمنيا له النجاح مستقبلا.

وقال، أمس، السفير القطري في تصريحات على هامش معرض “كرة القدم وحقوق الإنسان”، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بفندق “حياة ريجنسي” ردا على سؤال متعلق بهجوم بعض وسائل الإعلام الغربية على دولة قطر واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان في التحضير لكأس العالم: “أنتم تعرفون أن كل ما يكتب في الإعلام ليس بمصدر رسمي..”، وتابع: “كل الجزائريين الذين يعيشون في قطر يعرفون مدى احترام دولة قطر لحقوق الإنسان.. قطر غيّرت قوانين بشأن العمالة وكل ما يكتب بهذا الخصوص عار عن الصحة”، وأردف: “أدعو الجميع لزيارة قطر والوقوف عند إمكانياتها.. قطر أصبحت نموذجا في التعاون والتعامل مع حقوق الإنسان ومع العمالة الوافدة على حد سواء”. وحرص سفير دولة قطر بالجزائر على إبراز المجهودات الكبيرة التي قامت بها قطر في مجال حقوق الإنسان، وصرح: “قطر غيّرت قوانين أشيد بها من طرف الأمم المتحدة، والكثير من المنظمات العالمية تشهد على ارتقاء قطر بحقوق الإنسان والتعامل مع العمالة الوافدة، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، الذي صرح بأنه سيشاهد لأول مرة بطولة كأس عالم متكاملة”، قبل أن يضيف: “يأتي معرض “حقوق الإنسان وكرة القدم” ليلفت انتباه الشعب إلى أن حقوق الإنسان شاملة لا تتجزأ ومنها الرياضة، كما أن هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه من مجال إرساء ونشر ثقافة حقوق الإنسان”.

قطر نموذج في التعامل مع حقوق الإنسان والعمالة الوافدة

من جهة أخرى، عبر عبد العزيز علي النعمة عن أسفه لغياب الجزائر عن المونديال المقبل، وقال بهذا الخصوص: “لا يمكنني إلا أن أتأسف عن غياب الجزائر عن مونديال 2022، لأننا كنا نرغب ونأمل في مشاركة أكبر للدول العربية الشقيقة”، وزاد: “غير أن ذلك ليس نهاية المطاف وستكون هناك حتما فرص للفرحة من جديد معا ودائما”، وأردف: “قطر تعتبر استضافة كأس العالم انجازا عربيا قبل أن يكون قطريا، ونحن مدعوون كعرب للتعاون مع والتكاتف من أجل إنجاح هذا الحدث حتى نجعله بطولة نموذجية”.