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رياضة

الحملة الترويجية للألعاب المتوسطية تنطلق الخميس ببرنامج ثري

سليم.ع
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الحملة الترويجية للألعاب المتوسطية تنطلق الخميس ببرنامج ثري

تنطلق الخميس، الحملة الرسمية الترويجية للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع بقاء 100 يوم عن افتتاح طبعة وهران المقررة من 25جوان إلى 6 جويلية من السنة الجارية..

وتكون بداية الاحتفال الخميس على الساعة 13.00 بالإعلان الرسمي لبقاء 100 يوم عن انطلاق الألعاب، من ساحة “بور سعيد” بنهج جيش التحرير الوطني، أين سيقوم محافظ الألعاب المتوسطية محمد عزيز درواز بإعطاء إشارة انطلاقتها بحضور السلطات المحلية.

ويحمل البرنامج كذلك، عروضا بداية من الساعة الثانية زوالا بتنظيم قافلة خاصة من الفرق الفلكلورية وعروض فنية تجوب شوارع المدينة .

كما سيقام معرضا للتراث الوهراني، في الحديقة المقابلة لساحة أول نوفمبر ويتضمن المعرض ألبسة تقليدية ومأكولات شعبية إضافة للوحات فنية وصور عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويختتم اليوم الاحتفالي ببقاء 100 يوم عن انطلاق الألعاب المتوسطية، ببرمجة حقل فني ساهر على مستوى قاعة سينما ”المغرب” بوسط مدينة وهران.

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