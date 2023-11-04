الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة.. الجزائري بالطير يتوج بالذهب في كأس العالم

توّج الدولي الجزائري حسين بالطير بالميدالية الذهبية لرياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن منافسات كأس العالم رجال وسيدات الجارية بالقاهرة مصر.

ونجح بالطير في دفع حمولة 190 كلغ في محاولته الأولى، في تخصصه أقل من 65 كلغ، ليتوّج باللقب أمام المصري أحمد عبد العظيم مندي (120 كلغ)، والناميبي كامينيا كابوما (75 كلغ).

وعجز صاحب برونزية طوكيو-2022، في دفع حمولة 195 كلغ في محاولة ثانية و200 كلغ في المحاولة الثالثة.

وكان حسين بالطير قد اقتطع تأشيرة المشاركة في الدورة المقبلة للألعاب الأولمبية باريس-2024، من خلال ترتيبه بعد مشاركته في البطولة العالمية بدبي منذ أكثر من شهر والتي نال فيها الصف الرابع بحمولة 198كلغ في محاولة ثالثة.

وستشهد منافسات السبت دخول الثنائي الجزائري سميرة قريوة وبيور حاج أحمد، من أجل التنافس على الصعود فوق منصة التتويج.