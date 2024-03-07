الحمل بالقوة لذوي الهمم.. برونزية لميرار وبالطير في منافسة كأس العالم

أنهت الجزائر مشاركتها في منافسة كأس العالم لرياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة فزاع بالإمارات العربية المتحدة، بميداليتين برونزيتين جديدتين لكل من محمد نصيرة ميرار وحسين بالطير.

ويندرج موعد الإمارات ضمن المنافسات الثلاثة التأهيلية للألعاب البرالمبية بباريس-2024 المتبقية في برنامج الرياضيين.

وتمكنت البطلة ميرار في فئة وزن 79كغ، من رفع حمولة قدرت بـ130كغ في محاولتها الثالثة والأخيرة محققة رقما إفريقيا جديدا، ورفعت في محاولاتها الثلاثة ما مجموعه 383 كغ .

و نال حسين بالطير الميدالية البرونزية بعد رفعه حمولة 198كغ في محاولته الثانية، قبل أن يفشل في رفع 201كغ في آخر محاولة له.

وكان أيمن خوجة قد نال الرونزية في فئة وزن 59كغ، برفعه حمولة 162كغ في محاولته الأولى، قبل أن يفشل في محاولتيه الثانية والثالثة في دفع حمولة 167كغ.

واكتفى أحمد حاج بيور بالمركز الخامس في وزن 49 كغ، عندما توقفت محاولاته الثلاثة في حمولة 150كغ، مخفقا على مستوى 154كغ مرتين.

واحتلت سميرة قريوة بالمرتبة الخامسة، في وزن 45كغ، مكتفية بحمولة 86 كغ في محاولتها الأولى، فيما أخفقت في محاولتها في دفع حمولة 91كع على مرتين.