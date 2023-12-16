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اقتصاد

الحمى القلاعية.. غلق مؤقت لسوقين للماشية بهذه الولاية

الشروق أونلاين
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الحمى القلاعية.. غلق مؤقت لسوقين للماشية بهذه الولاية
أرشيف

تقرر غلق السوق الأسبوعي للماشية ببلدية العلمة مؤقتا والسوق النصف أسبوعي للماشية ببلدية بئر العرش  بولاية سطيف مع منع تنقل الماشية بينهما للحد من انتشار الحمى القلاعية.

وجاء في إعلان للمجلس الشعبي البلدي لبدلية العلمة، نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه وتطبيقا لقرار والي ولاية سطيف رقم 2032/4196 المؤرخ في 09 ديسمبر 2023 المتضمن الغلق المؤقت للسوق الأسبوعي للماشية ببلدية العلمة، والسوق النصف أسبوعي للماشية ببلدية بئر العرش مع منع تنقل الماشية من وإلى إقليم البلديتين .

وأعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العلمة إلى علم كافة المواطنين والتجار والموالين بأن القرار إجراء وقائي للحد من انتشار وباء الحمة القلاعية.

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