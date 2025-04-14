الحمى القلاعية: هذا ما كشف عنه وزير الفلاحة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن انطلاق حملة تلقيح وطنية مكثفة ضد الحمى القلاعية ابتداء من نهاية شهر أفريل، وذلك بفضل اقتناء مليوني جرعة لحماية القطيع الوطني.

الوزير وخلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها اليوم الإثنين 14 أفريل، إلى ولاية تلمسان، ثمن النتائج المحققة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وطمأن الفلاحين والمستثمرين الراغبين في تربية المائيات البحرية والقارية أنه تم اتخاذ اجراءات عملية لتوفير صغار وتغذية الأسماك من أجل إعادة بعث هذه الشعبة لا سيما تحقيق إنتاج 6000 طن من سمك البلطي الأحمر خلال السنتين القادمتين.

أما فيما يخص شعبة الحليب الوزير، أكد الوزير أن النتائج الإيجابية المتحصل عليها بعد تجربة دمج الحليب الطازج المنتج محليا في إنتاج الحليب المبستر ذو السعر المقنن (25 دينار/للتر) على مستوى الملبنات العمومية، سيتم تعميمها على الملبنات الخاصة ابتداء من شهر ماي القادم، بموجب قرار وزاري مشترك سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، مما سيساهم في بعث الإنتاج الوطني، تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب، وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، وفقا لما أفادت به الوزارة.