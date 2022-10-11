الحوار الفلسطيني: هنية يصل الجزائر على رأس وفد حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل مساء الإثنين إلى الجزائر على رأس وفد من قيادتها للمشاركة في لقاءات الحوار الفلسطيني، من أجل تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وذلك بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للحركة: يضم وفد حماس كلًا من د. خليل الحية ود. ماهر صلاح ، وأ. حسام بدران أعضاء المكتب السياسي للحركة، وسيجري الوفد لقاءات مع القيادة الجزائرية والقوى الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تعميق العلاقة الثنائية مع الجزائر وبحث سبل تفعيل القضية الفلسطينية في القمة العربية التي ستُعقد الشهر المقبل، وكذلك التشاور في ما يتعلق بالتطورات السياسية والميدانية وتأثيراتها على الملف الفلسطيني.

وأضاف: تؤكد رئاسة الحركة موقف حماس الثابت بضرورة إنجاح الجهود الجزائرية وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد شعبنا وقضيته الوطنية.

جلسات الحوار الفلسطيني بالجزائر

وتحتضن الجزائر يومي 11 و12 أكتوبر الجاري جلسات للحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية.

وحسب وسائل إعلام الفلسطينية فقد وجهت الجزائر دعوات للفصائل الفلسطينية لمؤتمر جديد للحوار الوطني في الحادي عشر والثاني عشر من اكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائر.

أكد المصدر ذاته توجيه الدعوة لـ14 فصيلا فلسطينيا في محاولة لاستكمال جولات الحوار السابقة.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام ابو دقة تلقيهم دعوة للمشاركة في الحوار.

وقال في تصريح خاص للوكالة ان الدعوة وجهت إلى الفصائل الفلسطينية بالامس للمشاركة في جلسة الحوار الشامل التي ستنطلق في 11 و12 من الشهر الجاري، مؤكدا تلبية جميع الفصائل دعوة الأشقاء الجزائريين لما لذلك من أهمية في هذا التوقيت خاصة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك رغبة وجهدا جزائريا مثمنا ومقدرا ومشكورا من قبل جميع الفصائل التي شاركت في الحوار بالجلسة الماضية وفي جلسات الحوار السابقة بالقاهرة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: الجزائر تستعد لعقد اجتماع للفصائل لإنهاء الإنقسام

وقبل أيام كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الجزائر ستدعو الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماس، والجهاد، لاجتماع من أجل اتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: حيا اشتية الجزائر على حرصها بالوحدة الفلسطينية، أرضا، وشعبا، وقوىً وطنية وإسلامية، واكد انه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فإن الحكومة ستكون جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام.

وأضافت: كما شكر باسم الرئيس، والحكومة الجزائر على المساعدات التي قدمتها ماديا وسياسيا، وكان آخرها تقديم 422 منحة دراسية بما يشمل 140 منحة طب، و30 منحة هندسة، وعدد من التخصصات التي تصب في صلب أولويات الحكومة.

قيادي في فتح: الجزائر ستقدم ورقة طريق لإنهاء الانقسام

ويوم 25 سبتمبر 2022، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، أن الجزائر ستقدم ورقة طريق لإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد، في حديثٍ لإذاعة صوت “فلسطبن”: “إن الجزائر ستقدم ورقة للجميع في ضوء ما استلمته القيادة الجزائرية من الفصائل الفلسطينية حول رؤيتهم لإنهاء الانقسام”.

وتابع: “إنّ الورقة التي ستقدمها الجزائر ستكون إيجابية وستساعد في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وأضاف عزام الأحمد “إنّ اجتماع وفد حركة “فتح” مع القيادة الجزائرية جاء تحضيراً للقاء الفلسطيني الموسع والذي سيعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء وفد حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول ، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح.

الجزائر تستضيف اجتماعا موسعا للفصائل الفلسطينية مطلع أكتوبر

كشف السفير الفلسطيني في الجزائر، فايز أبو عيطة، أن الجزائر ستستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من أكتوبر ا2022.

وقال أبوعيطة، في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، أن جولة حوارات جديدة تجري حاليا بين الفصائل الفلسطينية “تمهيدا للقاء موسع للفصائل الفلسطينية سيكون الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل”.

وأعرب أبو عيطة عن أمله في أن “توفّق الجزائر في الوصول إلى صيغة توافقية يلتقي الكل الفلسطيني عليها، من أجل وضع حد هذا الانقسام، والبدء في صفحة الوحدة الوطنية”.

حماس تتلقى دعوة لزيارة الجزائر

ويوم 17 سبتمبر 2022، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تلقّت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، لبحث الحوار الوطني الفلسطيني التي تحتضنه البلاد بين الفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان: “تلقّت حماس دعوة رسمية لزيارة وفد قيادي إلى الجزائر. للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، للوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني”.

وأضاف:”سيكون الوفد برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وبمشاركة عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان”.

زيارة لوفد قيادي بارز من حركة “فتح” إلى الجزائر

وفي 12 سبتمبر 2022، كشف مدير العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح” منير الجاغوب، عن زيارة مرتقبة يقوم بها وفد قيادي بارز من الحركة إلى الجزائر.

وقال الجاغوب، في تغريدة له على صفحته عبر تويتر “أنّ وفد فتح إلى الجزائر سيكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية كلّ من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” روحي فتوح.

ولم يذكر الجاغوب سبب زيارة الوفد الفتحاوي إلى الجزائر، ولا الملفات التي سيبحثها.