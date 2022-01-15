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الجزائر

الحوار الوطني الفلسطيني: حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

الشروق أونلاين
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الحوار الوطني الفلسطيني: حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، عن تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان: “تلقّى هنية (المُقيم في الدوحة) دعوة من السفير الجزائري في قطر، لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر”.

وأضافت الحركة:”هذه الدعوة للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.

وأوضحت الحركة أن هنيّة شكّل “وفدا من عضوي المكتب السياسي، خليل الحية، وحسام بدران”، لزيارة الجزائر.

وأشارت إلى أن الوفد سيغادر إلى العاصمة الجزائرية الأسبوع الجاري، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن، في 6 ديسمبر، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد رئيس الجمهورية موعداً لعقد هذا اللقاء، واكتفى بقوله إنه سيكون “قريباً”.

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