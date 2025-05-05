الحوثيون يفرضون حصارا جويا شاملا على الكيان الصهيوني

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، فرض حصار جوي شامل على الكيان الصهيوني ردا على توسيع العمليات في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع قوله: “إن جماعته ستعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى مطار بن غوريون الدولي.”

ودعا سريع كل شركات الطيران العالمية لإلغاء رحلاتها إلى مطارات الكيان الصهيوني حفاظا على سلامة طائراتها، مشددا على أن “اليمن لن يقبل باستمرار الاستباحة التي يحاول العدو فرضها بضرب البلدان العربية”.

من جهتها نقلت إذاعة الجيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس العربية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون لكنهما فشلتا، في وقت توجّه فيه ملايين الصهاينة إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة الـ12 العربية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ “كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة”.

وكان الإسعاف العبري أفاد بإصابة 8 أشخاص إثر انفجارات جراء سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.