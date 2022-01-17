الحوثيون ينفذون هجوما بطائرات مسيرة على الإمارات

نفذ الحوثيون، الاثنين، هجوما بطائرات مسيرة على الإمارات وفتحت شرطة أبوظبي تحقيقا حول رصد أجسام طائرات صغيرة تسببت في الانفجار.

ونقلت صفحة الجزيرة مباشرة أن شرطة أبو ظبي فتحت التحقيقات الأولية بشأن الحادثة التي تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة أبوظبي أكدت اندلاع حريق، الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

ووفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية، قالت شرطة أبوظبي إن حادث حريق بسيط وقع أيضا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.