“الحوّاتة” يرمون طوق النّجاة لهذا الدولي الجزائري

انتدبت إدارة نادي ترجي مستغانم لاعبا دوليا جزائريا سابقا، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وهكذا وبعد أن استفادت في جانفي المنصرم من خدمات المدافع جمال بلعمري، ثم تبعه الحارس رايس وهاب مبولحي في الأيام القليلة الماضية. جلبت إدارة نادي “الحوّاتة” لاعب الخط الخلفي مهدي زفان، زميلهما في تشكيل “محاربي الصّحراء” الفائزين بِكأس أمم إفريقيا 2019.

وسيُوقّع المدافع الأيمن زفان (33 سنة) عقدا يدوم موسما واحدا، على أن يُعلَن عن الصفقة في أقرب الآجال.

وبقي مهدي زفان بلا نادٍ منذ الـ 30 من جوان 2024، تاريخ انقضاء مدة العقد مع نادي كليرمون فوت، الذي نزل آنذاك إلى بطولة فرنسا للدرجة الثالثة.