الخاتم المغناطيسي لعلاج داء السكري.. هذه حقيقة الإعلانات المنتشرة عبر الشبكات!

انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات كثيرة تروج لخاتم مغناطيسي مفيد في علاج داء السكري، ما جعل الكثيرين يستفسرون عن مدى جدواه.

وتضاربت الآراء بين من يرى ذاك الخاتم مجرد حيلة لأكل أموال الناس بالباطل، ومن يراه تقنية جديدة تستحق التجريب، خاصة مع ثمنه المعقول، ما أثار جدلا واسعا، ودفع ببعض الأطباء للتدخل بمنشورات وفيديوهات تحذيرية.

وبحسب المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” فإن كل الصفحات التي تروج للخاتم المغناطيسي كاذبة، ولو كان ذا فعالية كما أشيع عنه لاعتمدته وزارة الصحة.

وقالت المنظمة في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “الناس لي راهي تتصادف مع هذه الصفحات و تبيع في الخاتم المغناطيسي لداء السكري إحذرو من الشراء كل الصفحات كاذبة”

وأضافت: “هذيك المرأة لي راهي تحط في الإشهار تدعى بأن ولدها مريض بداء السكري وبسبب الخاتم تحسن وتعافى وتدعي أنها من قوة إستشفاء ولدها زادت اشترت خواتم أخرى وصدقتهم على الناس المرضى بداء السكري علاه تكذبي على سن كبرك وتدعي بالمرض المزمن”.

في ذات السياق نشر الدكتور بن فريحة عبد النور وهو مختص في أمراض الغدد والسكري تحذيرا عبر حسابه على فيسبوك، بالقول: “لله يهدينا ويهديهم.. حذاري من الاستغفال.. لا يوجد خاتم لمعالجة مرض السكري توجد أدوية توصف من عند الطبيب فقط”.

وقال الدكتور لوني الأخصائي في الطب الداخلي وأمراض الجهاز الهضمي إن الخاتم مجرد كذبة ولا ينبغي على مرضى السكري التوقف عن تناول أدويتهم دون استشارة الطبيب.